Gérard Piqué a expliqué comment le vestiaire catalan s'était positionné sur le retour de son ex-coéquipier, qui n'a finalement pas eu lieu. Dans un entretien à la radio Cadena SER, il a expliqué que les cadres avaient tout tenté pour faire revenir le prodige. "Nous avons dit au président que s'il le fallait, les joueurs étaient prêts à retoucher leur contrat pour que Neymar puisse revenir", a confié le défenseur espagnol.

L'idée était de soulager les finances du club, qui auraient été mises à mal par une telle opération, notamment pour rester dans les clous du fair-play financier. " Nous savions qu'il y avait la question du fair-play financier et comme notre relation avec le président Bartomeu a toujours été bonne, nous lui avons fait cette proposition. Au lieu de toucher ce que nous devions toucher la première année, nous étions disposés à attendre la deuxième, la troisième ou la quatrième année pour faciliter le retour de Neymar. Plus que baisser nos salaires, l'idée était de trouver une formule pour que le club puisse le recruter, si c'était ça le problème. La direction nous a remerciés et a apprécié le geste, mais au final, d'autres problèmes ont fait que le transfert n'a pas pu se réaliser", termine Piqué.

Piqué n'a pas manqué l'occasion d'adresser une petite pique au PSG. "A l'époque, quand il est parti, nous avions dit à Neymar: 'Tu rejoins une prison dorée'. Mais en football, tout peut arriver. Je pense que la porte lui est toujours ouverte ici."