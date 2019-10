Humiliés sur leur terrain par Leicester vendredi soir, les joueurs de Southampton ont subi la plus large défaite de l’histoire de la Premier League à domicile (0-9). Mais les joueurs, bien en peine il y a quelques jours, ont voulu très vite réagir en coulisses afin de se faire pardonner…

Les joueurs et le staff du club anglais ont décidé de reverser leurs salaires à la Saints Foundation, une association caritative qui vient en aide à plus de 12 000 enfants, jeunes et adultes en situation délicate dans la région de Southampton, en utilisant leur passion pour le sport dans le but d’améliorer leurs conditions de vie.