L'occasion d'y voir que Thomas Meunier est toujours le mieux payé de nos compatriotes actifs en France. Bien qu'il n'ait pas signé de nouveau contrat depuis son arrivée (c'était dans l'air l'été dernier mais le dossier a finalement été reporté), le Diable touche 260.000 euros brut par mois, soit 40.000 de plus que Jason Denayer. Nacer Chadli, avec 215.000 euros brut par mois, complète ce podium alors qu'il passe la plupart de son temps à l'infirmerie monégasque.- Thomas Meunier (PSG): 260.000€- Jason Denayer (Lyon): 220.000€- Nacer Chadli (Monaco): 215.000€- Youri Tielemans (Monaco, prêté à Leicester): 160.000€- Matz Sels (Strasbourg): 80.000€- Anthony Limbombe (Nantes): 75.000€- Bjorn Engels (Reims): 60.000€- Thomas Foket (Reims): 60.000€- Baptiste Guillaume (Nîmes): 45.000€- Aaron Leya Iseka (Toulouse) et Joris Kayembé (Nantes): non communiqué car ils ne sont pas dans les dix mieux payés de leur club.Soulignons que Foket et Engels, avec 60.000€ chacun, sont les joueurs les mieux payés à Reims. Tout comme Matz Sels l'est à Strasbourg, avec 80.000€ par mois. Par contre, Thomas Meunier ne figure pas dans les dix plus gros salaires du PSG puisque Presnel Kimpembe est 10e... avec 670.000€ par mois, soit 2,5 fois plus que le Belge !Sans surprise, le plus gros salaire de Ligue 1 est celui de Neymar: 3,06 millions d'euros bruts par mois. Il devance Mbappé (1,73M) et Cavani (1,5M).