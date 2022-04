Lors d'une assemblée spéciale, les socios du FC Barcelone ont approuvé l'accord de sponsoring: sur 701 votants, 625 se sont dits favorables à cet accord lucratif, 49 l'ont rejeté et 27 ont voté blanc. Ce dimanche, le club catalan fort de l'accord de ses fans, a officialisé l'accord de partenariat par lequel la plateforme audio deviendra son partenaire principal. Spotify apparaîtra sur le devant des maillots des équipes masculines et féminines à partir de la saison 2022-2023 et pour les quatre prochaines saisons. La plateforme de streaming audio sponsorisera également les maillots d'entraînement à partir de la saison 2022-23 pour les trois prochaines saisons. En outre, l'accord prévoit également le 'naming' du Camp Nou, qui s'appellera désormais le Spotify Camp Nou à partir de juillet et pendant douze ans.

La direction barcelonaise s'est montrée très discrète sur les termes financiers de l'accord. "Cet accord surpasse tous les accords de sponsoring que le FC Barcelone a eus", s'est contenté d'affirmer le président Joan Laporta dimanche.

Selon certaines indiscrétions parues dans la presse, la firme suédoise va payer 57,5 millions d'euros fixes plus 2,5 millions de bonus par an. Soit 60 millions pendant quatre ans, soit 240 millions.