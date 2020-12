De nombreuses personnes ont désapprouvé le choix de Daniel Levy d'enrôler le Special One il y a un peu plus d’un an. Le Portugais serait-il en train de faire taire les critiques ?

Contrairement à Slaven Bilic, désormais ex-coach de West Bromwich Albion depuis ce mercredi, tout semble aller pour le mieux pour José Mourinho. Sur son petit nuage avec Tottenham, le Lusitanien a l’air de s’être apaisé avec le temps. En tout cas en partie… Et c’est peut-être mieux de la sorte en fait. Le Mou’ a mis ses vieux démons de côté en troquant ses coups de gueule pour des coups d’éclat. Son travail accompli avec les Spurs depuis un peu plus d’an maintenant est intéressant. Comme l’a dit Tim Sherwood, ex-T1 de Tottenham, à talkSPORT, José semble avoir "lavé le cerveau" de ses joueurs en faisant d’eux un candidat plausible au titre. Gonflés à bloc avec la grinta et la rage de vaincre du Mou’, les Londoniens respirent la confiance. Et ce n’est pas les deux points perdus à Palace le week-end dernier qui changeront cela.

