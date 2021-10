Pas encore victorieux après 10 journées, le club de l'AS Saint-Etienne vit une des périodes les plus sombres de son histoire et se retrouve lanterne rouge en Ligue 1. Avant l'entame de la rencontre face à Angers, les supporters ont fait part de leur colère en lançant des fumigènes et des pétards aux quatre coins du terrain.

Les joueurs stéphanois sont montés sur la pelouse sous la bronka du stade Geoffroy Guichard. L'arbitre a alors décidé de renvoyer tout le monde au vestiaire avant même d'avoir donné le coup d'envoi. De nombreux CRS ont été déployés autour du terrain.

Après une longue période d'incertitude et une discussion entre les délégués et les autorités locales, le début de match a été reprogrammé à 22h.

© AFP

© AFP