Ce mercredi soir, l'Argentin prendra place sur le banc parisien pour la première fois. Malgré sa riche expérience en tant que coach et le fait qu'il ait porté la vareuse parisienne en tant que joueur, il se trouve en terre inconnue.

"Suis-je toujours entraîneur ou suis-je un politicien du sport, un ministre des Sports ? Dans un club comme celui-ci, ce n'est pas toujours juste du football." À l'occasion de son fameux entretien avec Sport1, Tuchel a merveilleusement bien résumé la réalité d'un entraîneur du Paris SG.

Contrairement à ce qu'il a connu à l'Espanyol, Southampton et Tottenham, Pochettino prend cette fois les rênes d'un vestiaire de stars et d'un club dont les attentes sont on ne peut plus élevées. Dans ce contexte, l'Argentin voit trois immenses défis se dresser face à lui.

