Malgré la large victoire du week-end dernier face au champion en titre lillois (1-5), rien n'y fait : les ultras parisiens ne reconnaissent plus leur club de coeur et l'ont fait savoir ce mardi dans une lettre ouverte diffusée sur les réseaux sociaux et dans laquelle ils évoquent un ras le bol.

Car avec la volonté toujours plus prononcée de faire du PSG une marque mondiale, les dirigeants parisiens en ont oublié l'âme sportive du club ainsi que ses supporters selon le collectif des Ultras parisiens : "Depuis trop longtemps maintenant le club nous offre un visage que nous ne supportons pas. Le visage d'un club qui se veut marque mondiale, obnubilé par les ventes de maillots, au point d'en oublier ses couleurs et de faire l'affront au public du Parc de jouer avec un maillot extérieur à domicile", commence le communiqué.

"Le visage d'un club qui rêve tellement plus grand qu'il donne l'impression que la sasion commence en février et qu'il méprise les trophées nationaux", continuent les ultras en faisant référence à l'élimination précoce des Parisiens en Coupe de France, aux tirs au but face à Nice.

"Aujourd'hui notre patience a atteint ses limites", prévient ensuite le collectif des Ultras qui estime que la gestion sportive du club est incompétente à tous les niveaux entre "changements incessants d'entraîneurs sans projet de jeu cohérent, joueurs peu utilisés pour qui le football ne semble plus être une réelle priorité, gestion des jeunes incompréhensible, manque de respect pour la section féminine..."

Avant la rencontre de Ligue des Champions la semaine prochaine face au Real Madrid, les supporters parisiens mettent donc la pression sur leurs joueurs et dirigeants : "Aujourd'hui, nous tirons la sonnette d'alarme. Joueurs, dirigeants, il est grand temps de réagir ou nous allons encore au devant d'inacceptables désillusions. Respectez-nous, respectez nos couleurs."

Voila qui a le mérite d'être clair!