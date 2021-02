Toutes les séries sont faites pour être brisées un jour, mais l’Atletico Madrid s’en serait bien passé ce samedi. Aux commandes de la Liga depuis le coup d’envoi de la saison, les hommes de Diego Simeone avaient pris la bonne habitude de faire le plein dans son Estadio Metropolitano.

Avant ce samedi 20 février 2021, les Colchoneros restaient sur une incroyable série de 28 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues, sans défaites pour un bilan de 21 victoires et 7 matchs nuls. La dernière fois qu’ils avaient mordu la poussière à la maison, c’était le 1er décembre 2019 face à Barcelone et un but en fin de match de l’inévitable Lionel Messi.

Mais ça, c’était avant la rencontre de ce week-end face à Levante. Toujours privés des services de Yannick Carrasco, blessé, les protégés de Diego Simeone n’ont jamais trouvé la faille dans la défense de Levante et ce n’est pas faute d’avoir frappé au but : 28 tirs dont 11 cadrés, mais aucun n’a fini au fond des filets.

De leur côté, les visiteurs ont profité de leurs deux tirs cadrés pour faire mouche à deux reprises. Habituellement imperméable, la défense des Colchoneros est en train de prendre l’eau ces dernières semaines. L’Atletico a encaissé 9 buts lors des 8 derniers matchs et n’a gardé ses cages vierges qu’à une seule reprise. Dans le dur, les coéquipiers de Yannick Carrasco vont devoir se ressaisir sous peine de voir le Real, Barcelone et le FC Séville revenir sur leurs talons.