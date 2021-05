Déjà assuré du titre de champion depuis le week-end dernier, le Bayern Munich part désormais à la chasse aux records. Et ce samedi face à Fribourg, Robert Lewandowski a inscrit sur penalty son 40e but de la saison en 29 rencontres seulement. Un but qui lui permet d'égaler le record de la légende allemande Gerd Müller au nombre de buts sur une saison. Un record datant de la saison 1971-1972.

Le Polonais peut encore dépasser le joueur allemand s'il vient à inscrire au moins un but en seconde période face à Fribourg ou face à Francfort lors de la dernière rencontre de Bundesliga.