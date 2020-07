L'équipe d'Alavés, en Liga, a limogé son entraîneur Asier Garitano et a nommé pour lui succéder Juan Jamon Lopez Muniz, a annoncé dimanche la formation basque.

"Face à la situation générée par les derniers résultats sportifs, le Deportivo Alavés a pris la décision de procéder au licenciement de son premier entraîneur, monsieur Asier Garitano, ainsi que des membres de son staff technique", a indiqué le club dans un communiqué diffusé ce dimanche soir.

"Le Deportivo Alavés S.A.D. veut remercier monsieur Asier Garitano et le reste des membres de son staff technique pour leur travail et leur dévouement pour le club, et leur souhaite le meilleur pour leur avenir professionnel", a ajouté le club.

Dans un autre communiqué, le club a ensuite annoncé la nomination pour le remplacer de Juan Jamon Lopez Muniz "jusqu'à la fin de la saison".

Muniz, âgé de 51 ans, a déjà été entraîné d'autres clubs espagnols, comme Malaga, Santander et Levante, notamment.

Le club de Vitoria-Gasteiz a précisé que celui-ci aura comme adjoint Alvaro Reina Lopez et comme entraîneur des gardiens Antonio José Lopez Mengual.

Asier Garitano, 50 ans, était arrivé au début de la saison actuelle sur le banc, en remplacement d'Abelardo Fernandez, qui vient lui aussi d'être récemment démis de ses fonctions sur le banc de l'Espanyol Barcelone.

Avant de diriger l'Alavés, Garitano a entraîné Leganés (2013-2018), à qui il avait permis de remonter en première division, et effectué une pige de quelques mois à la Real Sociedad (2018).

Alavés, actuel 15e provisoire du championnat d'Espagne, a remporté son premier match de retour à la compétition après la pandémie contre la Real Sociedad (2-0), mais a ensuite enchaîné cinq défaites en cinq matches, chutant dangereusement au classement de Liga, à seulement six points du premier relégable, Majorque (18e).

Le prochain match d'Alavés est prévu vendredi (20h00 GMT) chez le leader de Liga, le Real Madrid.