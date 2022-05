Le "Sous-marin jaune", demi-finaliste de la Ligue des champions cette saison (défait par Liverpool), va encore jouer sur la scène continentale la saison prochaine: les hommes d'Unai Emery ont ouvert la marque juste avant la pause sur une ouverture lumineuse de Dani Parejo pour Alfonso Pedraza (41e), puis ont doublé la mise sur une grosse erreur de relance d'Adama Traoré, qui a offert un but tout fait à Moi Gomez (55e).

Pour le Barça, ce dernier revers à domicile vient sceller une saison en dents de scie, entre des débuts catastrophiques sous Ronald Koeman, le début de renaissance avec l'arrivée de Xavi en hiver, puis les remous du printemps.

C'est peut-être aussi la dernière fois que les supporters du Camp Nou ont vu jouer Dani Alvés, Adama Traoré ou encore Ousmane Dembélé sous le maillot blaugrana: l'ailier français, en fin de contrat le 30 juin et le dossier le plus brûlant sur le bureau des dirigeants catalans, n'a toujours rien annoncé concernant son avenir.

"On n'a aucune nouvelle de Dembélé, comme depuis ces six ou sept derniers mois", a regretté le directeur sportif du Barça Mateu Alemany sur Movistar+, avant le coup d'envoi.

"Il faut rester positif: on a sauvé une saison qui aurait pu être désastreuse. La saison a été longue pour nous. On n'a pas bien fini. Mais on a atteint les objectifs fixés, et on a fini deuxièmes. Maintenant, le football est fini, et on va commencer le travail de bureau", a glissé Xavi en conférence de presse d'après-match, avant un été qui s'annonce agité pour les Catalans.