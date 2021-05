Le destin est rempli de clins d’œil à l’Histoire. Quinze ans après avoir disputé son dernier match avec le Real Madrid face à Villarreal, Zinédine Zidane entraînera-t-il pour la dernière fois les Madrilènes face au même sous-marin jaune ?

Embarqué dans la course au titre, le Français n’a logiquement pas souhaité parler de son avenir, même si cette équipe semble être en fin de cycle. "Je ne sais pas ce qu’il va se passer. Je me concentre sur la fin du championnat. Ma grande force, c’est de me concentrer sur le moment présent. Ça a toujours été comme ça. Je ne regarde pas le passé ou le futur mais le présent à fond", a préféré botter en touche le technicien la semaine dernière.



(...)