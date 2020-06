Valence et Levante se sont quittés dos-à-dos (1-1) vendredi lors de la 28e journée de Liga, la première depuis l'interruption de la compétition en raison de la pandémie de coronavirus. Après avoir ouvert le score à la 89e minute, Valence s'est fait rejoindre dans les arrêts de jeu.

Dans une rencontre très équilibrée, aucune équipe ne parvenait à se montrer dangereux. Valence profitait de sa supériorité numérique dans le dernier quart d'heure après l'exclusion de Roger (74e) pour mettre la pression sur le but de Levante et Rodrygo mettait Valence aux commandes (89e). Seulement, Levante égalisait sur un penalty accordé par l'assistance vidéo et transformé par Melero (90e+7).

Au classement, Valence (43 points) reste calé à la septième place. Levante (34 points) s'empare de la douzième place.

Plus tôt dans la journée, Grenade s'était imposé 2-1 face à Getafe. Jeudi, le FC Séville l'avait emporté 2-0 dans le derby face au Bétis en ouverture de la 28e journée.

La 28e journée de Liga, jouée à huis clos, se poursuivra samedi et dimanche