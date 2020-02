Il ne manquait plus qu’un tacle public de Lionel Messi pour mettre le feu au FC Barcelone.

La bombe est tombée aux alentours de 20h30 mardi soir. En découvrant les propos d’Eric Abidal dans une interview à Sport, Lionel Messi est sorti de ses gonds sur Instagram pour répondre à son directeur sportif, et accessoirement son ancien coéquipier. Un fait rarissime dans le chef de La Pulga, si habituée au silence même quand son club fait l’objet de secousses importantes.

"Sincèrement, je n'aime pas faire ce genre de choses mais je crois que chacun doit être responsable de son travail et assumer ses décisions", a répondu le capitaine argentin du Barça aux propos d’Abidal, qui disait que certains se plaignaient des entraînements de Valverde. "Nous, les joueurs, sommes les premiers à reconnaître quand nous ne sommes pas bons. Les responsables doivent aussi assumer leurs responsabilités et les décisions qu'ils prennent. Je crois que quand on parle des joueurs, il faudrait donner des noms parce que sinon, on salit tout le monde et on alimente des rumeurs qui ne sont pas vraies."

Ce fait est surtout révélateur du malaise qui traverse le FC Barcelone en coulisses, notamment depuis le début de la saison, où tout semble aller dans le sens contraire. Abidal est en fait le symbole d'une direction fortement pointée du doigt. Par les observateurs mais aussi, visiblement, par les joueurs...



Un noyau décimé

Un exemple plutôt parlant : ce mardi, moins d’une semaine après la fin du mercato, le Barça apprend qu’il devra se passer d’Ousmane Dembélé pour le reste de la saison. Une longue indisponibilité qui s’ajoute à celle de Luis Suarez, out jusqu’en avril au moins. Or, entre-temps, Barcelone a cédé Carles Perez à la Roma – lui qui avait pourtant rendu de fiers services à l’équipe en début de saison – et Carles Alena au Betis, qui offrait une solution supplémentaire dans l’entrejeu.

Déjà limite, le club catalan se retrouve désormais avec… trois solutions aux avant-postes : Messi, Griezmann et Ansu Fati, qui n’a, pour rappel, que 17 ans et qui ne fait toujours pas officiellement partie du noyau A. Un peu maigre pour espérer briller sur les trois tableaux, là où les grosses cylindrées européennes ont parfois abondance de biens. Selon les médias catalans, le Barça chercherait désormais à recruter un "joker médical", soit quelques jours après avoir jugé qu’étoffer le noyau n’était pas nécessaire... Le règlement de la Liga permet en effet à un club de se renforcer en pleine saison pour remplacer un joueur blessé plus de cinq mois. Mais seuls les éléments évoluant déjà en Liga ou qui sont libres sont transférables. Ce nouveau venu ne pourrait par contre pas être aligné en Ligue des Champions.

Par ailleurs, ce n’est guère mieux dans le secteur défensif, où la santé d’Umtiti est toujours entourée d’un point d’interrogation. Jean-Clair Todibo, quatrième choix en début de saison, a lui été prêté à Schalke au mercato.

C’est donc un retour du boomerang en pleine face pour la direction sportive du Barça, à qui on reproche un manque de planification et d’anticipation. Le message de Messi n’a finalement fait qu’afficher au grand jour les tensions qui règnent au sein du club.