Ils n’ont clairement plus rien à prouver. Les deux “goleadors” des frères ennemis de Madrid ne comptent plus leurs réalisations en championnat: ils ont mis la Liga à leurs pieds depuis bien longtemps. Karim Benzema et Luis Suarez font partie du top 20 des meilleurs buteurs de l’histoire de la D1 espagnole. Le centre-avant français du Real a marqué 181 goals en 370 matchs de Liga depuis son arrivée en 2009. Luis Suarez aimerait bientôt le rattraper : l’Uruguayen de 34 ans a fait trembler 160 fois les filets de l’élite, en 212 rencontres, lui qui est arrivé plus tard en Espagne, en 2014.

Le n°9 de l’Atleti grappille cette saison son retard (16 goals déjà marqués pour Suarez, contre 12 pour KB9), grâce à la belle saison des Colchoneros, autoritaires leaders, qui veulent sans doute définitivement bouter hors de la course les Galacticos ce dimanche, en les rejetant à 8 points en cas de victoire (avec un match en retard, que l’Atlético disputera dans la foulée, mercredi contre l’Athletic Bilbao).

La première confrontation de la saison entre les deux géants de la cité royale avait tourné en faveur de la bande à Zinédine Zidane (2-0) au stade Alfrédo-Di-Stefano, le terrain B du Real, le 12 décembre dernier. L’un des deux revers de la bande à Simeone en championnat, battue aussi à la surprise générale par Levante, à domicile, le 20 février.

Dans cette lutte pour le titre, l’apport des pions plantés par les deux buteurs sera prépondérant. Avec avantage à l’Atléti de Suarez, car le Real a prouvé ces dernières semaines que sans son atout offensif français, son équipe ne brille pas.

Analyse des styles différents des deux “pistoleros” madrilènes qui collectionnent, à eux deux, 7 Ligas, 341 buts et 180 passes décisives sur les prés espagnols.

(...)