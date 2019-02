Lionel Messi sauve Barcelone dans la douleur: mené 2-0 par Valence, le club leader du Championnat d'Espagne a arraché le nul 2-2 samedi grâce à un doublé de l'Argentin, touché à une cuisse au pire moment, juste avant d'affronter mercredi le Real Madrid.

Au Camp Nou, le capitaine blaugrana a marqué ses 20e et 21e buts dans cette Liga lors de la 22e journée : d'abord sur un penalty (39e) puis sur une frappe limpide (64e), alors que le Français Kevin Gameiro (24e) et le capitaine Dani Parejo (32e s.p.) avaient donné l'avantage aux Valenciens.

Messi, qui a enchaîné un neuvième match consécutif avec au moins un but inscrit, est néanmoins longuement resté sur la touche pour se faire masser la cuisse droite (70e) avant de reprendre le jeu. Les médias catalans ont évoqué une contracture à l'adducteur et l'entraîneur Ernesto Valverde a reconnu que le quintuple Ballon d'Or était incertain pour le clasico prévu mercredi soir en demi-finale aller de Coupe du Roi.

Au classement de Liga, ce match nul ne fait pas les affaires du Barça (1er, 50 pts), qui pourrait voir revenir sur ses talons l'Atlético Madrid (2e, 44 pts), opposé au Betis dimanche, et le Real (3e, 39 pts), qui reçoit Alavés dimanche soir.

Et toute la Catalogne risque de s'inquiéter dans les prochaines heures de l'état physique de Messi avant un mois crucial: sont notamment programmés trois clasicos successifs (6 et 27 février, 2 mars) et un huitième de finale aller de Ligue des champions à Lyon le 19 février.

Le Barça a pris des risques

En attendant, les Barcelonais repartent du Camp Nou avec une grande frustration et une importante dépense d'énergie. La faute à un Valence retrouvé depuis quelques semaines: l'équipe "che" menait 2-0 après une demi-heure de jeu.

Opportunistes, les Valenciens ont pris l'avantage grâce à deux contre-attaques fulgurantes: d'abord une percée de l'épatant Rodrigo conclue par Gameiro (24e), auteur de son premier but depuis novembre avant d'être contraint de sortir la tempe gonflée en raison d'un choc tête contre tête avec Gerard Piqué (40e).

Puis, à la réception d'un centre, Daniel Wass a été bousculé dans la surface par Sergi Roberto. Penalty logique, transformé par Dani Parejo (32e), et aussitôt un rideau défensif s'est déployé devant la cage valencienne.

Mené sur sa pelouse, confronté à un mur, Barcelone a été contraint de prendre des risques et de puiser dans ses réserves... s'exposant aux contres attaques adverses (60e, 63e).

Le Camp Nou inquiet pour Messi

Et comme souvent dans ces cas-là, c'est Messi qui a sorti son équipe de l'ornière.

L'Argentin a d'abord transformé en douceur un penalty obtenu par Nelson Semedo juste avant la pause (39e), qui a rendu l'espoir au Camp Nou.

Puis, en particulier après l'entrée de son meilleur complice Jordi Alba à la pause, Messi a été intenable (43e, 45e, 46e) et a fini par être récompensé sur un tir limpide expédié depuis l'entrée de la surface (64e).

Il restait alors une demi-heure au Barça pour tenter d'arracher la victoire mais tout le Camp Nou a retenu son souffle dans un silence de cathédrale lorsque Messi est sorti du terrain (70e) pour se faire longuement masser la cuisse droite...

"Il avait une petite gêne, comme d'autres joueurs, on va attendre de voir ce que nous disent les médecins", a commenté Valverde.

Le capitaine blaugrana fini par reprendre sa place, faisant signe que tout allait bien, mais il a ensuite semblé limiter les courses comme pour se préserver.

Et l'inquiétude risque de s'emparer de Barcelone, d'autant que la Liga pourrait être relancée dimanche soir si l'Atlético et le Real gagnent leurs matches respectifs !