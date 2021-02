Pedro Gonzalez Lopez, dit plus communément "Pedri", est sans conteste le rayon de soleil des Blaugranas cette saison. Si tout semble compliqué pour les Catalans cette année, la pépite espagnole débarquée au Camp Nou l’été dernier pour 5 petits millions d’euros (il en vaudrait 50 millions aujourd’hui d’après le site Transfermarkt) s’est imposée dans le onze de Ronald Koeman, poussant par la même occasion Philippe Coutinho (et son transfert à 120 millions d’euros) vers la sortie… pour la deuxième fois. Il faut dire que le gamin a de l’or dans ses pieds.

Prêté la saison dernière à Las Palmas (D2), il s’est rapidement imposé dans le onze devenant même, à 16 ans, 9 mois et 23 jours, le plus jeune buteur de l’histoire du club ! Techniquement au-dessus de la moyenne, il brille surtout par sa polyvalence qui lui permet d’évoluer à plusieurs positions sur le terrain. Amoureux d’Andrès Iniesta, qu’il pointe comme son joueur préféré "même si mon père me montrait beaucoup de vidéos de Laudrup quand j’étais petit", Pedri s’inscrit en digne successeur de l’ancien meneur de jeu des Blaugranas.

(...)