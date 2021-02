Grâce à des réalisations de Diego Carlos (19e) et Luuk de Jong (49e), les Andalous ont désormais un point de plus que le FC Barcelone, en ayant joué le même nombre de matchs. Ils sont à quatre points du Real Madrid, deuxième, avec un match en moins, et à seulement sept points du leader, l'Atletico Madrid. Osasuna est 13e, quatre points au-dessus de la zone de relégation. Les deux prochains matchs de Séville se joueront face à Barcelone. Samedi, il accueille le Barça en championnat. Le mercredi suivant, le 3 mars, les joueurs de Lopetegui joueront la demi-finale retour de la Copa del Rey au Camp Nou. Ils ont gagné le match aller 2-0.