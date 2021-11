Avant les grands débuts de Xavi sur le banc du FC Barcelone contre l'Espanyol (21h00), l'Atlético Madrid a arraché la victoire 1-0 sur le fil contre Osasuna samedi pour la 14e journée de Liga, et reste quatrième à deux points du leader provisoire, le Séville FC, accroché 2-2 par Alavés.

Les hommes de Diego Simeone ont buté tout le match face à la défense de fer des Navarrais, mais ont fini par trouver la faille à la 87e, sur un corner repris par le Brésilien Felipe, qui a profité d'une sortie hasardeuse de Sergio Herrera pour marquer son premier but de la saison.

Yannick Carrasco aurait pu doubler la mise sur un contre éclair dans les derniers instants, alors que le gardien d'Osasuna était monté sur le corner précédent... mais sa frappe lointaine a heurté le poteau.

Un succès qui permet à Diego Simeone de pousser un gros "ouf" de soulagement : il s'agit seulement de la deuxième victoire des Colchoneros sur leurs 7 derniers matches, et leur premier succès en novembre.

Ce résultat vient calmer la tempête qui pointait, à quatre jours d'un choc décisif pour la qualification vers les huitièmes de finale de Ligue des champions contre l'AC Milan, mercredi (21h00).

L'Atlético a multiplié les assauts, en insistant beaucoup sur le couloir gauche, mais a longtemps buté sur l'infranchissable rideau d'Osasuna, l'une des grandes surprises de ce début de saison en Espagne (actuel huitième à sept points des places qualificatives pour la Ligue des champions).

De retour d'un rassemblement réussi en Bleu, Antoine Griezmann a notamment été l'un des principaux animateurs du jeu offensif des Colchoneros. L'international français a d'ailleurs vu son but annulé à la 56e minute pour une position de hors-jeu.

Séville avait pris la tête un peu plus tôt à la différence de buts, en décrochant in extremis le point du nul contre Alavés grâce à l'égalisation de Ivan Rakitic au bout du temps additionnel (2-2).

Xavi, première surprise

Loin de la capitale espagnole, Xavi Hernandez a proposé une surprise pour son premier match sur le banc du FC Barcelone, samedi soir (21h00) contre l'Espanyol, le rival voisin.

L'ex-entraîneur du club qatarien d'Al-Sadd, dont l'arrivée a été officialisée début novembre au Barça, a décidé de frapper fort d'emblée, en titularisant le jeune Ilias Akhomach (17 ans) ainsi que l'international espagnol Gavi (17 ans aussi) et l'ex-Lyonnais Memphis Depay en attaque.

"Il se peut qu'il y ait une surprise dans l'équipe de demain (samedi)", avait prévenu Xavi vendredi en conférence de presse d'avant-match, pour contrer le sentiment d'hécatombe (Dembélé et Pedri toujours blessés).

Un coup tactique qui porte déjà la griffe Xavi, mais qui ne devra pas faire dévier les Catalans de leur objectif : les Barcelonais, neuvièmes de Liga à 11 points du leader, doivent impérativement redresser la barre en championnat face aux hommes de Vicente Moreno, à égalité de points avec eux (17 pts).

"De la tension, des nerfs"

Avant ses débuts européens mardi contre le Benfica Lisbonne, Xavi a déjà dû frissonner en arrivant en bus au Camp Nou : l'ambiance était électrique aux abords du plus grand stade d'Europe (99.000 places), que l'on espère plus rempli que pour la présentation officielle du nouvel entraîneur, le 8 novembre, où seulement 10.000 supporters s'étaient réunis pour ovationner le "retour à la maison" de la légende blaugrana.

"Il y aura de la tension, des nerfs, mais j'ai confiance en mes joueurs. On doit contrôler l'aspect psychologique, parce que c'est un derby que l'on joue, et on n'a pas le droit à l'erreur", a lancé Xavi vendredi en conférence de presse.

Samedi matin, la presse catalane s'enthousiasmait déjà pour le coup d'envoi de cette nouvelle ère au Barça. "Mega derby", a titré Mundo Deportivo à sa une. "Débuts à haut risque", a enchéri le quotidien sportif madrilène As. "Plus qu'un derby", a résumé le journal catalan Sport, qui souligne que l'Espanyol "se voit capable de créer la surprise" au Camp Nou.

Une statistique pourrait aider Xavi à se rassurer pour sa première: l'Espanyol est le club que la légende blaugrana a battu le plus grand nombre de fois dans sa carrière de joueur, avec 25 succès en 36 rencontres (pour 9 nuls et 2 défaites).