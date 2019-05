En colère la semaine dernière, Zinédine Zidane a retrouvé le sourire avec une victoire 3-2 de son Real Madrid contre Villarreal, dimanche pour la 36e journée du Championnat d'Espagne, signe que l'entraîneur français a su remobiliser ses troupes malgré un match sans enjeu.

Après l'humiliante défaite 1-0 subie chez le Rayo Vallecano, relégable, le Real a relevé la tête au stade Santiago-Bernabeu: l'ancien attaquant lyonnais Mariano Diaz a inscrit un doublé (2e, 49e) et Jesus Vallejo a marqué son premier but sous le maillot merengue (40e). Gerard Moreno avait entretemps égalisé pour le "sous-marin jaune" (11e) et Jaume Costa a réduit le score en vain (90e+4).

Troisième du Championnat d'Espagne (68 pts), le Real Madrid n'a plus rien à craindre et plus grand-chose à espérer: le club merengue est assuré depuis le week-end dernier de finir sur le podium et de disputer la prochaine Ligue des champions, ce qui était l'objectif minimal d'une fin de saison décevante.

Certes, la défaite samedi de l'Atlético (2e, 74 pts), dauphin du champion Barcelone (1er, 83 pts), a laissé au Real une petite chance de finir deuxième pour l'honneur, mais il faudrait pour cela que l'équipe de Zidane réussisse un sans faute et que les "Colchoneros" ne prennent aucun point lors des deux dernières journées.