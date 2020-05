Le milieu de Montpellier Junior Sambia, premier joueur de Ligue 1 officiellement contaminé par le coronavirus, est sur la voie de la guérison et s'apprête à quitter l'hôpital, a indiqué vendredi le club héraultais.

"Tous tellement heureux que tu ailles mieux. On espère te revoir très vite sur les terrains", a tweeté Montpellier. Le milieu de terrain du MHSC, âgé de 23 ans, a contracté le coronavirus la semaine passée avant d'être hospitalisé à partir du jeudi à l'hôpital Arnaud de Villeneuve de Montpellier et d'être plongé provisoirement dans un coma artificiel. Junior Sambia est le premier joueur de Ligue 1 touché par le coronavirus. Le Sud-Coréen Hyun-jun Suk, qui évolue à Troyes en Ligue 2, était devenu en mars le premier footballeur professionnel officiellement positif au Covid-19 en France. L'hospitalisation de Sambia est survenue au moment où les instances du football étudiaient une reprise de l'entraînement le 11 mai dans la perspective d'un retour à la compétition le 17 juin. Jeudi, le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel (LFP) a acté la fin des championnats de Ligue 1 et Ligue 2, suite à l'allocution mardi du Premier ministre Édouard Philippe mettant fin à la saison sportive 2019-2020 en raison des risques sanitaires.