C’était il y a presque dix ans. Le 21 mai 2011, le Losc se déplace au PSG pour le compte de la 37e et avant-dernière journée de championnat. Un point suffit à Lille pour être sacré pour la troisième fois de son histoire. Avec Eden Hazard titulaire, les Dogues partagent et sont officiellement champions de France devant l’Olympique de Marseille.

Dix ans plus tard, si la situation de l’OM a changé, celle de Lille est à nouveau faite de rêve de titre. Et entre le Losc de 2011 et celui de 2021 se dessine un parallèle. Explications...