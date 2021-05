"Je voulais quitter le club en le laissant en Ligue des champions. Et ce n'est pas le cas", a dit en conférence de presse le technicien, dont l'avenir s'écrira loin du Rhône.

"On s'était dit toujours que nous en parlerions après la dernière journée. Bien sûr que je ne serai pas là la saison prochaine", a poursuivi l'entraîneur arrivé aux commandes en octobre 2019.

"Je vois mon président lundi mais il y a bien longtemps que j'ai décidé que je ne continuais pas. Si le président n'a rien à me proposer, on en reste là et s'il me propose quelque chose, je ne suis pas candidat à ma propre succession", a ajouté Garcia.

L'OL a terminé la saison par une décevante défaite contre Nice (3-2), synonyme de 4e place au classement, alors que l'équipe visait une qualification en Ligue des champions la saison prochaine.