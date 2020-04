Ligue 1: la France s'apprêterait à mettre fin à la saison ! © Belga Championnats étrangers Rédaction

Selon nos confrères de RMC Sports, le Premier ministre Edouard Philippe va l'annoncer ce mardi. Il n'y aura donc plus de matches de foot professionnel avant le mois d'août et la reprise concernera directement la saison 2020-2021, selon le média monégasque. Les instances du foot français vont devoir décider du classement final de cette saison et de leur influence sur les places européennes et les montants/descendants.