Les clubs du Nord ont brillé samedi, Lille s'est imposé à Nantes (1-0) et Lens a battu Clermont (3-1), grâce à un coup de malice de Florian Sotoca, et se rapprochent de l'Europe, après la 29e journée de Ligue 1.

Éliminé de la Ligue des champions par Chelsea (2-1, 2-0 à l'aller) mercredi, le Losc a répondu sur le terrain et s'est imposé à La Beaujoire grâce à un but d'Amadou Onana.

Après l'exclusion de Timothy Weah (64e), les "Dogues" se sont repliés mais ont tenu et remontent à la 6e place, à quatre longueurs du podium et de la qualification en Ligue des champions.

Nantes, battu à Troyes (1-0) la journée précédente, recule à la 8e place, mais les "Canaris" sont peut-être obnubilés par leur finale de Coupe de France à venir contre Nice.

Lens (7e), qui a joué contre Clermont avec un maillot bleu ciel et un short jaune aux couleurs de l'Ukraine, talonne son voisin et rival, deux longueurs derrière. Marseille-Nice dimanche

Le Lensois Jonathan Clauss fêtait sa première convocation en équipe de France et a reçu l'hommage du stade Bollaert à la fin du match.

Mais Florian Sotoca a été l'autre vedette lensoise du match, avec son but de petit malin. Caché dans le dos d'Ouparine Djoco, il a surgi pour lui chiper le ballon au moment où le gardien le faisait rouler à terre pour dégager et il a marqué dans un angle fermé, juste avant la pause (45e+3).

Ce but du 2-1 a sapé le moral des Auvergnats, qui n'ont qu'un point d'avance sur la place de barragiste.

Les plus belles affiches sont pour dimanche, avec en vedette le choc entre les dauphins Marseille-Nice, dans un stade Vélodrome comble.

L'OM et l'OGCN ne sont départagés que par le plus grand nombre de buts marqués et, outre la deuxième place, ont un contentieux à régler pour leur quatrième affrontement de la saison.

Le premier n'avait pas pu se terminer, après la bouteille lancée sur Dimitri Payet, le deuxième, à huis clos et à Troyes (1-1), n'avait pas départagé les deux rivaux méditerranéen, et le GYM avait survolé le troisième en Coupe de France (4-1).

A 13h00, heure du marché chinois pour les diffuseurs, le Paris Saint-Germain poursuit à Monaco la fin de sa mission, conquérir un dixième titre et égaler Saint-Étienne. Mais ce sera sans Lionel Messi, grippé.