Lyon nouveau leader, Lille et Paris dauphins

Lyon a retrouvé tout son mordant: privé de Coupe d'Europe pour la première fois au XXIe siècle, le club de Jean-Michel Aulas a achevé l'année en beauté en s'emparant de la première place de L1 à la différence de buts, en vertu d'une large victoire contre des Nantais en pleine crise.

A domicile, l'équipe de Rudi Garcia s'est imposée grâce à Karl Toko Ekambi (4e), Tino Kadewere (37e) et l'indispensable Brésilien Lucas Paqueta (44e) contre des Nantais fantomatiques pour la dernière sur le banc de l'entraîneur intérimaire Patrick Collot, en passe d'être remplacé par l'ancien sélectionneur français Raymond Domenech.

Grâce à une meilleure différence de buts (+20 contre +19), Lyon (36 pts) double Lille (36 pts) alors que le Losc a arraché la victoire à Montpellier sur un but providentiel de Burak Yilmaz (86e). Auparavant, une tête de Gaëtan Laborde (57e) et un ciseau somptueux d'Andy Delort (70e) avaient répondu aux buts lillois: un joli extérieur du pied signé Timothy Weah (23e) et un penalty de Jonathan Ikoné (68e).

Les Parisiens, eux, suivent la cadence: vainqueurs tranquilles de Strasbourg avec des buts de Timothée Pembélé (18e), Kylian Mbappé (80e), Idrissa Gueye (88e) et Moise Kean (90e+1), les joueurs de la capitale (3e, 35 pts) finissent l'année 2020 sur une bonne note malgré une hécatombe de blessés, dont la superstar Neymar, attendue sur les pelouses en janvier.

Rennes enchaîne, Marseille déchante

Après un automne terne, les Rennais ont retrouvé la lumière: ils ont scellé un quatrième succès de rang mercredi soir contre Metz (1-0), sur un but de Clément Grenier (52e), s'installant à la quatrième place du classement avec 31 points.

A l'inverse, l'OM suit une courbe opposée: après six victoires de rang en L1, les Marseillais ont signé un nul et deux défaites sur leurs trois derniers matches, montrant encore un visage très inquiétant à Angers malgré un sursaut final.

L'équipe d'André Villas-Boas s'est retrouvée menée sur des buts de Mathias Pereira Lage (4e) et Loïs Diony (23e). Et alors que Dimitri Payet a buté sur le gardien Paul Bernardoni sur penalty (71e), la tête lobée de Valentin Rongier (75e) n'a pas suffi.

Bref, malgré ses deux matches en retard, Marseille (5e, 28 pts) doit désormais davantage regarder derrière lui que devant puisque quatre équipes à 27 points talonnent l'OM.

Outre Montpellier et Angers, il y a Monaco, qui a arraché un nul 2-2 contre Saint-Etienne malgré l'exclusion précoce du jeune Eliot Matazo (35e). Encore un partage des points pour les Verts, invaincus depuis six matches... pour cinq nuls.

Il y a aussi Lens qui a fini l'année en beauté contre Brest (2-1) grâce à Arnaud Kalimuendo, buteur (11e) puis à l'origine d'un penalty que Florian Sotoca a transformé (34e).

Dijon enfonce Nîmes, Lorient avec émotion

En bas de tableau, Reims a signé l'une des bonnes opérations en allant s'imposer 3-1 sur le terrain de Bordeaux pour remonter à la 15e place.

Mais le coup de maître est signé Dijon qui, pour la première fois depuis la quatrième journée, n'est plus lanterne rouge: les Bourguignons ont transmis le mistigri à leur adversaire du soir Nîmes, battu 3-1 sur un doublé de Moussa Konaté (75e, 90e+4) alors que les "Crocos" menaient jusqu'à un dernier quart d'heure cauchemardesque, avec notamment l'exclusion de Florian Miguel (76e).

L'équipe de David Linarès compte désormais 12 pts, à égalité avec Nîmes et le barragiste Lorient.

Les Lorientais, menés 2-0 à Nice, ont arraché un nul inespéré (2-2) dans un match lourd d'émotions pour eux avec une minute de silence en hommage à un jardinier tué dimanche au stade du Moustoir par la chute d'un portique chauffant destiné au traitement de la pelouse.