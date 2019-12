Rennes, vainqueur à Lyon (1-0) grâce à un but du prodige de 17 ans Eduardo Camavinga, profite du faux pas de Bordeaux, battu à domicile (1-0) par Strasbourg, pour grimper à la 4e place de la Ligue 1, dimanche lors de la 18e journée.

Lyon victime du phénomène Camavinga

A 17h, Lyon et Rennes pouvaient tous deux profiter de la défaite de Bordeaux. C'est Rennes qui l'a emporté, grâce à une chevauchée fantastique, en fin de rencontre, de sa pépite Camavinga, auteur de son premier but en Ligue 1. Né en Angola, naturalisé français, le milieu a marqué les esprits dimanche et offert une victoire méritée pour Rennes, à l'issue d'une rencontre qui aurait pu basculer dans les deux sens.

Avec cette victoire, Rennes grimpe à la 4e place, à un point du podium et avec un match en moins. Lyon s'éloigne encore, 8e à six points du podium, cinq jours après sa qualification en huitièmes de finale de la Ligue des Champions arrachée contre Leipzig, mais gâchée par la fâcherie avec ses supporters. Plus inquiétant, le capitaine de l'OL Memphis Depay, qui s'était justement distingué mardi en allant retirer une banderole insultante pour son partenaire Marcelo, a été remplacé à la mi-temps, après un choc à un genou. Le Néerlandais s'était distingué en première période, manquant de peu d'ouvrir le score en frappant un corner rentrant très menaçant. Lyon avait déjà perdu son milieu Jeff Reine-Adelaïde, sorti sur blessure en première période.

Bordeaux en panne

Une semaine après un revers à Marseille (3-1), les Girondins ont subi une seconde défaite consécutive, à domicile celle-là, contre Strasbourg. Le Racing se plaît à Bordeaux, où il a toujours gagné en championnat depuis sa remontée dans l'élite en 2017.

Les Alsaciens, plus entreprenants en début de rencontre, ont fait mouche rapidement, grâce à l'attaquant Ludovic Ajorque, qui a profité d'une défense adverse brouillonne à la sortie d'un corner pour marquer son sixième but de la saison. Le tout devant un virage sud vidé de ses ultramarines, la tribune étant fermée par la Ligue après les incidents il y a deux semaines contre Nîmes. Des ultras bordelais, en conflit avec le président délégué Frédéric Longuépée et les actionnaires américains GACP et King Street, étaient descendus sur la pelouse, causant l'interruption de la rencontre.

Bordeaux devait l'emporter pour rester au contact des places européennes. Mais ni Maja, rattrapé in extremis par Koné alors qu'il partait seul au but (30e), ni Jimmy Briand (81e), peu inspiré après une percée sur le côté gauche de Kalu, n'ont changé la donne.

Une semaine après sa victoire à la Meinau contre Toulouse (4-2), Strasbourg pointe à huit points de la place de barragiste et remonte à la 14e place, à égalité avec Nice (13e), qui a fait match nul (0-0) à Brest samedi. Quant aux Girondins, sur le podium il y a deux semaines après leur carton contre Nîmes, les voilà coincés à la 7e place.

Paris champion d'automne

Samedi soir, avant même de jouer dans la soirée à Saint-Etienne (21h), les Parisiens ont été sacrés champions d'automne grâce au nul de leur dauphin Marseille à Metz (1-1). Lille (3e), qui a battu Montpellier (2-1), en a profité pour revenir à quatre points des Marseillais.

En s'imposant à Nîmes (1-0) et à Toulouse (1-0), qui sombrent tout en bas du classement, Nantes (5e) et Reims (6e) ont aussi réalisé de belles opérations dans le haut du tableau.