L'Olympique de Marseille s'est repris après deux défaites en dominant Lille samedi 2 à 1 pour la 12e journée de Ligue 1, une victoire qui offre provisoirement aux Marseillais une place sur la troisième marche du podium.

Grâce à Morgan Sanson (47e) puis Gabriel contre son camp (79e), et malgré la réduction du score d'Adama Soumaoro (83e), les Phocéens ont su se relever après la gifle de dimanche à Paris (4-0) et la défaite à Monaco en Coupe de la Ligue (2-1). Lille continue de peiner à l'extérieur (aucune victoire, deux nuls, quatre défaites) et descend au 5e rang.