Ligue 1: Monaco joue les invités surprise dans la course au titre Championnats étrangers Guillaume Debry © Belga

À cinq journées de la fin, les Monégasques occupent la troisième place, à deux points de la tête.



Paris, Lille, Lyon. Quand il s’agit d’évoquer qui sera le futur champion de France, ces candidats sont souvent cités. Et l’on oublie Monaco, qui s’invite pourtant dans la lutte finale. En s'imposant (3-0) à Bordeaux, les Monégasques se sont bien repositionnés dans la course : troisièmes, à deux points du leader, Lille et un point derrière Paris. La bonne année vient-elle d'arriver pour le club principautaire, quatre ans après le dernier titre?