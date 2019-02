Monaco a repris la 18e place, celle de barragiste, en obtenant le nul mérité à Montpellier (2-2), freiné, lui, dans la course à l'Europe, dimanche lors de la 24e journée de Ligue 1.

L'équipe de Jardim n'a pas affiché la sérénité suffisante pour conserver à deux reprises l'avantage, fruit des buts de ses attaquants Gelson Martins (14) et Radamel Falcao (82). Par deux fois, Montpellier a eu la force mentale pour revenir, par ses attaquants Gaëtan Laborde (66) et Andy Delort (90+1)

Mais Monaco -semble-t-il- va mieux. L'équipe de Leonardo Jardim, de retour aux commandes depuis le 25 janvier, enchaîne pour la première fois depuis l'été quatre points en deux rencontres. Elle préserve sa 18e place et ne déplore qu'un point de retard sur Dijon (17e) et deux sur Amiens (16e).

Avant d'aborder deux matches d'affilée au stade Louis-II, devant Nantes et Lyon, les partenaires de Falcao attisent donc l'espoir d'un redressement.

Retour de Jardim? Effet du mercato ? Les Monégasques ont affiché une autre cohésion collective que dans la cauchemardesque première moitié de saison. Et, une fois encore, ils ont compté sur l'influence de la pléthore de leurs recrues hivernales.

Montpellier, lui, poursuit sa politique des petits pas avec sept points en cinq matches mais ne brise pas la malédiction monégasque. Il n'a plus gagné devant Monaco depuis le 23 décembre 1990.

Car Gelson Martins a encore frappé. Impliqué dans tous les derniers buts monégasques, l'international portugais, prêté par l'Atlético de Madrid, a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. A la 14e minute, l'ailier a repris du plat du pied un centre du défenseur Ballo-Touré pour le placer hors de portée de Benjamin Lecomte.

Maître du milieu de terrain, l'équipe de Jardim a contrôlé une équipe montpelliéraine, certes volontaire mais trop approximative dans les trente derniers mètres. Seul l'attaquant Gaëtan Laborde s'est créé deux occasions sur une frappe repoussée par Subasic (9) puis une tête mal ajustée (26)

Martins, encore lui, a gâché la balle de break un quart d'heure après la reprise (57e), perdant son duel avec Lecomte.

Dans la foulée des entrées conjuguées de Petar Skuletic et Mihailo Ristic, et d'un changement tactique, Montpellier est peu à peu revenu dans le match. Au bout d'un mouvement confus, et d'un dégagement raté de Ballo-Touré, Laborde a claqué son 9e but de la saison d'une reprise rageuse.

A moins de dix minutes de la fin (82), Falcao a redonné l'avantage à Monaco d'un tir en pivot. Un avantage encore insuffisant puisque Delort a égalisé sur un penalty (90+1).

Lille reprend ses distances avec Lyon

Lille a repris provisoirement six points d'avance sur Lyon en allant gagner dimanche à Guingamp pour la 24e journée de Ligue 1, grâce à un succès (2-0) obtenu avec sérieux et application.

Lille, avec 49 points, reste à 10 unités du leader parisien qui compte deux matches en moins et Lyon, qui se déplace à Nice en soirée, tentera de se rapprocher à nouveau.

Cette huitième défaite à domicile de la saison laisse Guingamp en queue de classement, avec 18 points, à 6 longueurs de Dijon, 17e et premier non-relégable.

Sorti de la Coupe de France par Rennes en milieu de semaine (2-1) après avoir joué 70 minutes à dix, Lille, désormais entièrement concentré sur le championnat, ne devait surtout pas laisser passer cette occasion d'enquiller un cinquième succès de rang en championnat.

Privé de Soumaoro, suspendu et remplacé par Gabriel, Lille a présenté son équipe-type mais a tout de même peiné face à la lanterne rouge.

Guingamp, passé à côté de la majeure partie de son huitième de finale de Coupe contre Lyon jeudi, a montré cette fois un visage bien plus combattif, parvenant à ne pas trop abandonner la possession à son visiteur et à ralentir les montées de balles fulgurantes qui font sa force.

Les Nordistes, qui évoluaient en jaune fluo, ont tout de même réussi à profiter de la fragilité persistante de Guingamp dans les débuts de périodes pour ouvrir le score juste au retour des vestiaires.

Un débordement de Jonathan Ikoné et une reprise de Rafael Leao (1-0, 47e) et un pénalty de Loïc Rémy dans le temps additionnel, ont suffi au bonheur du Losc qui avait eu deux belles opportunités par le jeune Portugais (19 ans) en première période, dont une frappe qui avait touché le poteau juste avant la pause.

Aidés par la VAR qui a annulé un but de Marcus Thuram pour un hors-jeu d'Alexandre Mendy au début de l'action, à l'heure de jeu, Lille a tout de même connu quelques frayeur, notamment une tête de Nolan Roux déviée par Mike Maignan sur la barre (83e) et les bras levés au coup de sifflet final montraient que les Nordistes ne se sont pas promenés au Roudourou.

Ils ont maintenant une semaine pour préparer la réception de Montpellier, 4e à 9 points d'eux, qui pourrait raffermir encore leur place sur le podium.