Réduits à dix pendant 70 minutes, les Niçois ont repris la place de dauphins du PSG grâce à une démonstration de solidarité et de réalisme face à Brest (3-0) dimanche lors de la 20e journée de Ligue 1.

Avec des buts de Kasper Dolberg, Andy Delort et Amine Gouiri, Nice revient au niveau de Marseille (36 points) et lui souffle la deuxième place à la différence de buts.

Les Brestois, dominateurs mais inefficaces malgré 60 centres, 14 corners et 26 tirs au but, à l'inverse de ce qu'ils avaient montré en première partie de saison, restent 12e (25 points), avant une série difficile (déplacements à Paris et à Rennes, réception de Lille).

Malgré l'absence de plusieurs titulaires partis à la CAN ou positifs au Covid-19, les hommes de Christophe Galtier ont vite pris la main sur une frappe enroulée de Dolberg, oublié aux 20 mètres, après un débordement de Justin Kluivert (0-1, 13e).

La réaction brestoise et le carton rouge sévère infligé à Morgan Schneiderlin pour un tacle dangereux (20e) ont cependant donné des sueurs froides aux Niçois.

Multipliant les occasions, Brest a d'abord buté sur Walter Benitez, en feu face à Jérémy Le Douaron (15e, 17e, 41e), Steve Mounié (16e), Christophe Hérelle (33e), Lucien Agoumé (41e) et Romain Faivre (51e).

Avec la frustration, la précision technique et l'intensité ont commencé à manquer aux Brestois, y compris dans les replis défensifs sur les quelques contre-attaques niçoises.

Delort, l'ancien poulain de Michel Der Zakarian à Montpellier entré à l'heure de jeu, s'est chargé de plier le match, bien servi par Amin Gouiri (0-2, 79e).

Dans la dernière minute, Gouiri a enfoncé le clou en remontant seul la moitié du terrain pour crocheter Jean-Kevin Duverne et décocher une frappe somptueuse sur un poteau entrant (0-3, 90e+4).