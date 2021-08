Silva (10e) et Weigl (42e) ont donné l'avantage au club lisboète en première mi-temps. Gakpo a redonné l'espoir aux siens (51e) mais le PSV n'est pas parvenu à revenir au score. Jan Vertonghen (Benfica) et Maxime Delanghe (PSV) ne figuraient pas sur la feuille de match, blessés, et Yorbe Vertessen est monté à la 89e minute pour le club d'Eindhoven.

Malmö, à domicile, a également remporté sa rencontre contre les Bulgares de Ludogorets, 2-0. Le club suédois a pu compter sur des buts de Birmancevic (26e) et Berget (61e) pour s'assurer la victoire et faire un premier pas vers la Ligue des Champions.

Dans une rencontre pleine d'action, les Young Boys de Berne ont gagné 3-2 contre Ferencvaros. Les Hongrois ont ouvert le score via Boli (14e). Elia a égalisé pour les Suisses dans la foulée (16e). Après un penalty manqué d'Uzuni pour Ferencvaros (27e), Sierro a donné l'avantage aux Young Boys peu avant la mi-temps (40e). Garcia a ensuite doublé l'avance suisse (65e) avant que Boli, qui signa ainsi un doublé, ne réduise l'écart (82e) en vue du match retour.