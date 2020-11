Marseille a été battu pour la 12e fois d'affilée en Ligue des Champions mardi au FC Porto (3-0) et a égalé le triste record de la plus longue série de défaites appartenant à Anderlecht. Vainqueur 2-6 à Salzbourg, le Bayern Munich est l'autoritaire leader du groupe A (9 points). Avec Divock Origi sur le banc, Liverpool a écrasé l'Atalanta Bergame (0-5) et compte également le maximum de points dans le groupe D.

Marseille a tenté de mettre de l'intensité dans la rencontre mais a directement été scié par sur un contre favorable dans la surface de Jesus Corona, qui a servi Moussa Marega devant le but ouvert (4e, 1-0). Les Olympiens sont repartis à l'attaque notamment via Florian Thauvin stoppé fautivement dans le rectangle par Malang Sarr. Mais Dimitri Payet a raté l'occasion d'inscrire le premier but marseillais dans cette Ligue des Champions (10e). Par contre, Sergio Oliveira a bien croisé sa frappe sur un penalty accordé pour une faute de Jordan Amavi sur Corona (28e, 2-0).

Après la pause, Porto est très bien revenu dans son match et a attendu avant de devoir contrer une bonne percussion de Morgan Sanson (60e). Les Dragons n'avaient pas de souci à se faire et sur un contre, Corona a talonné pour Luis Diaz dans son dos, qui a trompé Steve Mandanda (69e, 3-0).

Avec zéro point, l'OM va avoir du mal à rattraper Manchester City (9 points) et Porto (6). L'Olympiacos (3 points) reste à sa portée.

Dans le groupe A, Salzbourg a ouvert la marque sur sa première belle combinaison offensive conclue par une frappe de Sekou Koïta contrée par la défense munichoise. Le ballon est revenu à Mergim Berisha, qui a fusillé Manuel Neuer (4e, 1-0). La riposte n'a pas traîné mais Robert Lewandowski a loupé une grosse occasion (8e) et un tir de Serge Gnabry a été écarté in extremis par Andre Ramalho (11e). Le match tournait à l'avantage du Bayern, qui a égalisé par Lewandowski sur un penalty accordé pour une faute d'Enock Mwepu sur Thomas Müller (21e, 1-1). Les tenants du titre ont alors pris la main sur une déviation de Lewandowski, Müller a pénétré dans la surface et a adressé un centre vers Corentin Tolisso mais Rasmus Kristens a devancé l'international français et a marqué contre son camp (44e, 1-2).

A la reprise, le Bayern a pris la possession de la balle et a multiplié les belles séquences. Toutefois, à peine monté au jeu (65e), Masaya Okugawa a contrôlé un service de Ramalho avant d'égaliser d'une frappe croisée (66e, 2-2). Le rythme de la rencontre a un peu baissé notamment à cause des nombreux changements effectués mais sur corner, Jerome Boateng (79e, 2-3) a reporté les Munichois au commandement. Puis, Leroy Sané (83e, 2-4), Lewandowski (88e, 2-5) et Luis Hernandez (90e+2, 2-6) se sont amusés.

La Bayern (9 points) devance largement l'Atletico Madrid (4), le Lokomotiv Moscou (2) et Salzbourg (1).

Dans le Groupe D, Liverpool s'est promené à l'Atalanta Bergame. Les Reds ont pris le large en première période grâce à un doublé de Diogo Jota (16e, 33e). A la reprise, Liverpool a enchaîné par Mohamed Salah (47e), Sadio Mané (49e) et de nouveau Jota (54e). Bergame n'a pas pu se remettre de ce pilonnage. Au classement, le champion d'Angleterre est premier (9 points) devant le duo composé de l'Ajax Amsterdam et de l'Atalanta (4). Battu 1-2 par l'Ajax, Midtjylland n'a toujours pas pris de point. Menés 0-2 sur des buts d'Antony (1e, 0-1) et de Dusan Tadic (13e, 0-2), les Danois ont vite refait une partie de leur retard par Anders Dreyer (18e, 1-2) mais n'ont pas pu le combler complètement.