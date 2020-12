Dans la rencontre opposant Monchengladbach à Hoffenheim ce samedi, Marcus Thuram, fils de Lilian, a été exclu par l'arbitre après avoir craché sur son adversaire.

Pour RCI Guadeloupe, son papa est revenu sur cette petite affaire, condamnant le geste et excusant aussi son fils.

Choqué par le geste, Lilian Thuram n'a pas reconnu son fils. "Je me suis même posé la question de savoir si c'était vraiment lui, en fait", commente-t-il. Avant de d'annoncer qu'il a reçu des explications de la part de l'attaquant de Gladbach. "C'est-à-dire qu'il était rage de colère, et donc il a insulté l'adversaire et sans faire exprès effectivement, il a eu de la salive qui est partie. Lui, ce qu'il veut, c'est que les gens retiennent que c'est involontaire parce que lui, il se dit : "Mais papa, je ne voudrais pas que les gens pensent que je suis capable de cracher volontairement sur quelqu'un parce que ça n'a pas de sens."

L'attaquant des Bleus s'est aussi expliqué auprès de son frère Képhren. "La première personne qu'il a appelée lorsqu'il était dans les vestiaires, c'est son petit frère, pour lui dire : "Képhren, je n'ai pas fait exprès, je t'assure, j'étais en train de crier, j'étais énervé, j'avais une rage et la salive est sortie toute seule".

Marcus Thuram a écopé d'une suspension de cinq rencontres et d'une amende record de la part de son club.