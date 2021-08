Menés 3-1, ils ont malgré tout arraché le point du nul dans les ultimes secondes grâce au 'roi' Burak Yilmaz (90e+6). Les Lillois restaient pourtant sur une victoire probante contre le PSG dimanche dernier lors du Trophée des Champions (1-0). Mais à Metz, ils ont commis trop d'erreurs défensives, encaissant des buts via Centonze (31e, 52e) et Udol (41e). Le LOSC a toutefois profité de l'exclusion de Boubakar Kouyate (55e) pour revenir dans la course.

Jonathan Ikoné (81e) a lancé un rush final ponctué par Yilmaz, dont le tir a été dévié dans ses propres filets par le gardien messin Alexandre Oukidja (90e+6).

Lille a déjà deux points de retard sur le PSG, vainqueur 1-2 à Troyes samedi soirt.