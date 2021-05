Les Nordistes ont cru réaliser le plus dur en allant s’imposer chez le rival lensois il y a deux semaines (0-3). La voie était toute tracée et le calendrier dégagé. Face à Saint-Étienne et à Angers, deux formations n’ayant plus rien à jouer, les hommes de Christophe Galtier n’avaient plus qu’à valider l’exploit immense de priver l’armada parisienne du titre...