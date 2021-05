Le club de Lille, pour être sacré champion de France, ne devait pas se louper ce dimanche soir lors de la 38e et dernière journée du championnat de France.

Les Lillois n'ont finalement pas tremblé et se sont imposés 1-2 à Angers, grâce à des buts de l'ancien Gantois Jonathan David et de Burak Yilmaz sur penalty.

Le PSG, qui pouvait rafler les lauriers en cas de faux pas des Nordistes, a de son côté gagné à Brest (0-2) mais demeurera à la seconde place du classement. Suit en 3e position Monaco, accroché pourtant à Lens (0-0).

Le top 5 est complété par Lyon, 4e, et Marseille,5e.

En bas de tableau, Dijon et Nîmes étaient déjà condamnés mais c'est Nantes qui fait la mauvaise opération. En s'inclinant contre Montpellier, les Nantais ne profitent pas de la défaite de Brest face au PSG et sont finalement 18es et barragistes.