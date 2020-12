La nouvelle est tombée mercredi soir. Gérard Lopez a décidé de vendre le LOSC au fonds d’investissement Merlyn Partners. Olivier Létang, ex-président du Stade Rennais et surtout ex-directeur sportif du PSG, va quant à lui reprendre le fauteuil de président du club nordiste.

Forcément, un tel changement amène son lot de questions. Le club va-t-il devoir vendre des joueurs lors du mercato de janvier ? L’équipe de Christophe Galtier sera-t-elle également impactée mentalement alors qu’une dynamique extrêmement positive s’était installée ces dernières semaines ? On sait en effet que Gérard Lopez était proche du groupe et de certains joueurs en particulier.

"Il ne faut pas être inquiets, on a un effectif de qualité, des joueurs déterminés. On sera toujours dans notre modèle de jeu et ce qui se passera au niveau de la présidence, cela se passera avec les personnes concernées", a tenté de rassurer l’entraîneur lillois après l’annonce de la nouvelle.

Toujours est-il que, en coulisses, la situation n’est pas rassurante. Le fonds d’investissement Elliott, principal bailleur des Dogues, aurait été dupé. Le départ de Gérard Lopez, qui avait repris le club en 2017, serait la conséquence d’une technique financière permettant de contourner le profit du trading, selon le NY Times.

Le modèle aurait fonctionné pour Lopez mais pas pour le club. Le profit des joueurs n’aurait pas servi à rembourser la dette mais bien au propre intérêt de Lopez, avance le quotidien américain.

Gérard Lopez aurait souscrit un prêt de 140 millions d’euros auprès d’Elliott, en hypothéquant les actifs du club et en étant prête-nom via sa société luxembourgeoise. "Les intérêts générés par les ventes des joueurs auraient ensuite servi à soutenir non pas la comptabilité du LOSC mais la société de Lopez", analyse Pierre Rondeau, journaliste français spécialisé en économie du football. "Et maintenant que les difficultés financières s’accumulent, Lopez se serait débarrassé du club pour éviter de devoir compenser les pertes de sa poche."

Bref, il va falloir rapidement mettre de l’ordre dans tout cela pour la santé du club et le bien de l’équipe.