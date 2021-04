Lille s'impose 0-1 au PSG et prend seul la tête de la Ligue 1 grâce à but de Jonathan David Championnats étrangers belga Lille a pris seul la tête de la Ligue 1 après sa victoire 0-1 sur la pelouse du PSG samedi après-midi au Parc des Princes dans le match au sommet de la 31e journée de Ligue 1. © AFP

Un but à la 20e minute de l'ancien Gantois Jonathan David, son 10e cette saison, a suffi au LOSC pour prendre les 3 points dans ce duel qui s'est fini à dix contre dix à la suite des cartes rouges reçue par Neymar et Djalo en fin de rencontre. Au classement, Lille s'installe seul à la 1e place de la Ligue 1 avec 66 points, 3 de plus que les Parisiens et 4 de plus que Monaco, qui a battu Metz 4-0 samedi après-midi. Lyon, 4e avec 60 points, joue samedi soir (21h) à Lens.