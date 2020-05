L'Argentin a donné son avis sur la reprise à huis clos de la Liga.

Lionel Messi s'exprime rarement dans les médias habituellement mais dans un entretien accordé à son équipementier Adidas, il s'est confié au sujet de la situation actuelle, qui n'est facile pour personne : "Vivre ou travailler dans une telle incertitude n'est jamais facile, surtout quand la situation est aussi inédite. On se demande tous quand on pourra retourner travailler, s'entraîner et participer à des compétitions. Dès qu'un joueur de football entre sur le terrain, il doit être concentré, c'est essentiel"

"La reprise du championnat à huis clos représente un certain nombre de défis", a poursuivi la Pulga, au sujet des rencontres sans spectateurs pour terminer la saison. "La préparation en groupe est la même que pour n'importe quelle discipline. Mais chacun doit se préparer et visualiser individuellement ce que peut donner un match sans supporter, car c'est très étrange. J'ai dû le faire pour un match à domicile et c'était franchement troublant. En même temps, c'est normal que la compétition reprenne de cette manière après la période exceptionnelle qu'on a vécue. Avec tout ce qu'il s'est passé dans le monde, c'est complètement légitime."

La star argentine a en tout cas hâte de reprendre la saison pour conquérir un nouveau titre de champion avec le FC Barcelone : "Quand on recommencera à jouer, ce sera comme si on partait de rien. On aura du temps pour se préparer avant la reprise du Championnat et on aura aussi le plaisir de retrouver des joueurs clés de notre équipe qui étaient blessés. Techniquement, ce sera la même saison, mais je pense que chaque équipe et chaque joueur aura un ressenti différent. Je sais que ça fera bizarre au début, mais j'ai très hâte de reprendre", a conclu Messi.