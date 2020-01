Lionel Messi et son équipe du Barça ont été éliminés en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne jeudi soir par l'Atlético Madrid (3-2).

Les Blaugranas menaient pourtant 1-2 à dix minutes du coup de sifflet final avant de se faire renverser. Une situation que le capitaine argentin regrettait fortement à l'issue de la rencontre, comme le relaient nos confrères de RMC Sport. "Nous avons contrôlé le match pendant 80 minutes. Nous avons maintenu un rythme très élevé, nous avons poussé, attaqué tout le temps, nous avons été vraiment acteurs et dans les 10 dernières minutes, nous avons fait des erreurs qui ne peuvent pas nous arriver et nous avons laissé échapper un match que nous avions contrôlé. Nous aurions dû le plier, avec les buts annulés dont je ne sais même pas s'ils méritaient d'être annulés." Et Messi d'ajouter: "Nous sommes conscients que nous n'avons pas fait les choses comme nous voudrions ou comme nous pouvons réussir à le faire. Cette année, nous allons essayer de suivre le chemin de ce que nous avons fait aujourd'hui et de ne pas commettre les erreurs de gamins que nous avons commises."

S'il ne cite personne directement, Gerard Piqué, coupable sur le but victorieux de l'Atlético, et Neto, qui suppléait ter Stegen dans les buts et qui a provoqué un penalty qui a relancé les Colchoneros, sont clairement visés.

A noter que Messi soutient par contre son entraîneur Ernesto Valverde et veut rester positif dans la défaite: "C'est normal, en cas de défaite, quand les objectifs ne sont pas atteints, et que les gens voient que leur équipe ne joue pas comme ils le voudraient, ces derniers parlent et disent des choses, reconnaît-il. Nous devons être plus unis que jamais, être un groupe fort et aller de l'avant. C'est une situation difficile, surtout parce que nous manquons un titre que nous voulions. Il faut regarder en avant et continuer à grandir."