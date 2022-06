Le mariage d'amour entre Lionel Messi et le PSG n'a pas été tout rose cette saison. Le 10 août dernier, alors que des centaines de supporters se présentaient aux abords du Parc des Princes, Lionel Messi signait son juteux contrat avec le club parisien en grandes pompes après plus de 20 ans passés à Barcelone. "Je suis très heureux d'être ici, j'ai faim. Je veux continuer à gagner, c'est pour cela que je viens dans ce club", déclarait la Pulga lors de la conférence de presse de présentation.

Une saison plus tard, le constat est implacable : la première année de Lionel Messi à Paris est en-dessous des attentes, à l'image de la saison du PSG. Si le club a remporté la Ligue 1, Messi n'a pris part qu'à 26 matchs pour seulement six buts inscrits. Loin de ses standards habituels avec le FC Barcelone. En Ligue des Champions, l'Argentin n'a été que l'ombre de lui-même lors de la double confrontation face au Real Madrid en huitièmes de finale, lors de laquelle il a notamment manqué un penalty face à Courtois.

Des statistiques et des prestations inhabituelles dans le chef de l'Argentin. Mais celui-ci vient de donner une raison (partielle) à cette saison moyenne. Durant la deuxième partie de saison, Messi souffrait des complications liées à une infection au covid subie en janvier. Le joueur avait dû se mettre en quarantaine et avait loupé deux matchs de championnat. Mais l'Argentin a expliqué dans une interview accordée à la chaîne de télévision TyC Sports qu'il a subi les conséquences de cette infection pendant une très longue période. "Je suis revenu après ma quarantaine mais pendant un mois et demi, je ne pouvais pas courir correctement parce que mes poumons ont été fortement touchés", a-t-il expliqué en marge du rassemblement international lors duquel l'Argentine affronte notamment l'Italie.

Lors de son infection au covid, le joueur de 34 ans n'avaient pas ressenti beaucoup de symptômes, reprenant une activité physique rapidement malgré un avis négatif des médecins. "J'aurais dû être plus patient", accorde-t-il désormais, "le fait de rejouer si tôt a aggravé l'infection et j'ai subi une rechute. Mais je voulais courir et m'entraîner, continuer tout simplement. Mais petit à petit, mon état s'empirait."

Une raison, couplée à plusieurs blessures en début de saison, qui explique sans doute la saison en demi-teinte de l'Argentin. Mais malgré les critiques subies par les observateurs français et les supporters, Messi pense que l'année prochaine sera différente : "Je serai prêt pour ce qui arrivera. Je connais le club et la ville désormais. Je suis également plus à l'aise dans le vestiaire et avec mes équipiers, cela fera toute la différence."