S'il fallait résumer les dix dernières de football européen à un seul joueur, il faudrait sans doute opter pour Lionel Messi, n'en déplaise à Cristiano Ronaldo.

C'est en tout cas l'Argentin qui a le plus marqué les dix dernières années de l'emprunte de ses crampons. Dans les statistiques en tout cas.

Meilleur joueur de Liga à neuf reprises en dix années, Ballon d'Or en 2010, 2011, 2012, 2015 et 2019, Lionel Messi a crevé l'écran tout au long de la décennie.

Opta a compilé les statistiques des joueurs des cinq plus grands championnats européens. Le constat est implacable: Lionel Messi est sur le toit de l'Europe.

Le numéro 10 des Catalans est le joueur qui a inscrit le plus de buts tout au long de ces dix dernières années. Il en a totalisés 369. C'est 34 de plus que son meilleur ennemi Cristiano Ronaldo. Edinson Cavani (223), Robert Lewandowski (221) et Luis Suarez (210) clôturent le top 5.

Mais La Pulga est également le joueur qui a offert le plus de buts à ses partenaires. Au total, il a réalisé 136 passes décisives depuis le 1er janvier 2010. Sur la même période, Angel Di Maria en a réalisé 108, Özil 106 et Thomas Müller 103. Cristiano Ronaldo en compte 95 et est 5e.

Lionel Messi arrive aussi à la cinquième position du classement des joueurs ayant créé le plus d'occasions. Dimitri Payet (974), Özil (916), Eden Hazard (930) et David Silva (812) figurent devant l'Argentin.