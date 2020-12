Le FC Barcelone vit une saison compliquée. Que ce soit sur le plan sportif, les Catalans ne se retrouvent qu'à une cinquième place indigne de leur rang, ou sur le plan extra-sportif, avec les remous autour de la succession de Josep Bartomeu à la présidence ou le départ de plus en plus probable de Léo Messi en fin de saison.

L'Argentin, justement, est loin de vivre la meilleure saison de sa carrière. Huit buts et quatre assists en quinze matchs disputés depuis le début de la saison, ce sont des statistiques qui feraient pâlir d'envie n'importe quel joueur professionnel mais qui sont loin des standards habituels de la Pulga.

Mais malgré son spleen au Barça, Messi continue d'écrire son histoire et celle de son club. Opposé à Valence ce samedi, Lionel Messi a inscrit son 643e but avec le FC Barcelone depuis le début de sa carrière. Un cap symbolique puisqu'il revient à la hauteur de Pelé en tant que joueur comptant le plus de buts avec un même club. La légende brésilienne avait inscrit 643 buts tout au long de sa carrière avec Santos dans les années 50, 60 et 70.

À noter tout de même que le Brésilien n'a eu besoin que de 656 matchs avec l'équipe de São Paulo alors que le joueur du Barça effectuait sa 747e apparition sous les couleurs Blaugrana.