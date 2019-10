La rencontre opposant le Barça à Valladolid a été marquée par l'emprunte d'un seul homme ou presque: Lionel Messi. L'Argentin a régalé le public catalan ainsi que les téléspectateurs. Petits ponts, dribbles entre trois hommes, de belles ouvertures, deux passes décisives et deux buts: le récital de la Pulga était complet. Finalement, les hommes d'Ernesto Valverde se sont imposés 5-1, réussissant encore à coller une manita à leur adversaire. C'est déjà la troisième en cinq rencontres disputées au Camp Nou.

Au passage, Lionel Messi a inscrit le cinquantième coup-franc direct de sa carrière (44 avec le Barça, 6 avec l'Argentine. Cet exercice est devenu l'une de ses spécialités. On disputait la 34ème minute de jeu quand le Barça a obtenu un coup-franc à une trentaine de mètres du but défendu par Masip. Ce dernier ne sera pas en mesure d'arrêter l'envoi du N.10 des Blaugranas, qui avait décidé de le botter au dessus du mur.

Habitué à contourner le mur d'une frappe enroulée, Lionel Messi a prouvé par le passé qu'il était également capable de frapper en force ou en finesse dans le côté ouvert ou même de tirer en dessous du mur. Pour le plaisir des yeux, voici l'intégralité de ses réalisations sur coup-franc.

Les coups-francs inscrits par Lionel Messi représentent 7% de la totalité de ses buts. Mais c'est au cours de ces cinq dernières années que l'Argentin est vraiment devenu le maître en la matière. En effet, depuis 2014, le capitaine du Barça a fait trembler les filets sur balle arrêtée à 20 reprises, soit plus que n'importe quelle équipe au monde. La Juventus, notamment via Pirlo et Pjanic, en sont à 15 tandis que la Roma, le PSG et Lyon pointent à 13 unités.

Si Messi est devenu expert en la matière, il n'est pas le roi absolu du coup-franc. Il est devancé par son éternel rival, Cristiano Ronaldo. Le Portugais en est à 53 réalisations sur coup-franc. Mais depuis son arrivée à la Juventus, CR 7 n'a pas réussi à débloquer son compteur.