Le Barça n'a pas le droit à l'erreur et ne doit plus abandonner trop de points en cours de route s'il veut remonter le classement. Actuels 8e classés, avec deux matches de retard sur certaines équipes mieux classées, les Catalans devront sortir le grand jeu face à la séduisante Real Sociedad. Une belle lutte s'annonce entre les deux clubs.

Un éventuel succès du Barça devrait, en toute logique, passer par les pieds de son attaquant vedette, Lionel Messi. L'Argentin pourrait, en cas de but inscrit, revenir à égalité sur Pelé, détenteur du plus grand nombre de buts avec un seul et même club. Le Brésilien en a inscrit 643 avec Santos.

Messi parviendra-t-il à le dépasser dès ce mercredi ? En tout les cas, Ronald Koeman, son coach, voit en lui le meilleur joueur de tous les temps. "Ces chiffres sont impressionnants, on n'aura jamais un joueur aussi efficace dans ce club. C'est pour ça que c'est le N.1", a relevé Koeman ce mardi en conférence de presse. "On a vu l'autre jour que l'équipe est encore très dépendante de Leo. Ce qu'il a fait pour ce club, c'est incroyable", a insisté le mentor des Catalans.

"On ne peut pas être content de notre trajectoire"

Ronald Koeman est également revenu sur le succès contre Levante et la saison en générale. S'il a apprécié l'attitude de l'équipe ce dimanche, il sait que "le Barça n'est pas à sa place. "De manière générale, on ne peut pas être content de notre trajectoire en championnat, on a perdu des matches que l'on n'avait pas le droit de perdre. On doit être plus régulier".

Il ne faudra pas se louper contre la Sociedad et contre Valence pour revenir sur les équipes de tête. "On connaît notre situation, il nous reste deux gros matches et on doit les gagner. Ce sera contre deux grosses équipes mais on devra montrer de la personnalité", a conclu le Néerlandais.