La superstar du FC Barcelone ne compte pas se laisser faire. La divulgation de son contrat, qui était protégé par une clause de confidentialité, lui reste en travers de la gorge. Selon RAC1 , l'Argentin prépare sa riposte. Il compte porter plainte contre le journal El Mundo, mais aussi contre cinq membres du club qui avaient accès au document top secret. Il s'agit de l'ex-président Josep Maria Bartomeu, mais aussi de Jordi Mestre, ancien vice-président, d'Óscar Grau, le directeur général, et de Romà Puntí, le chef du service juridique du club. Le dernier contre qui il compte porter plainte n'est autre que Carles Tusquets, l'actuel président de la commission de gestion.

Selon la chaîne Cuatro, c'est justement ce dernier qui est dans le viseur de Messi. Tusquets a été propulsé président par intérim à la démission de Josep Maria Bartomeu, dont il est particulièrement proche. Sa mission était claire: convoquer le plus rapidement possible des élections. Certains au club lui reprochent pourtant d'avoir tout fait pour les retarder.

Même s'il ne peut pas le prouver, l'entourage de Messi soupçonne Tusquets d'être l'auteur de la fuite, et que l'intention était de le blesser et de le tenir responsable des finances catastrophiques du Barça. On rappellera que la relation Messi-Bartomeu est cassée depuis de nombreux mois.

Cette fuite pourrait néanmoins avoir l'effet inverse, souligne Cuatro. Notamment parce que le numéro 10 a apprécié la réaction des supporters et de ses coéquipiers à son égard, qui l'ont tous unanimement soutenu...