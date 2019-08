Lionel Messi est de retour de vacances et a retrouvé le chemin des terrains avec le FC Barcelone.

L'Argentin, à l'instar d'autres joueurs comme Coutinho, Arthur, Vidal ou encore Luis Suarez, a bénéficié de plus de jours de congé que ses coéquipiers. Sa saison s'était de fait terminée plus tard à cause de la Copa America. Mais ce dimanche, les Blaugranas étaient présentés officiellement. C'était notamment l'occasion pour Lionel Messi de prendre la parole devant tout le public.

Le capitaine du Barça a révélé que la fin de saison 2018-2019 a été difficile: "La vérité, c'est qu'il est difficile de dire quelque chose aujourd'hui après la saison qui s'est achevée. Mais je ne regrette rien. Je vais répéter ce que j'ai dit la saison dernière. J'ai confiance en cette équipe, en ces joueurs, en ce staff. Et je suis sur que nous nous battrons pour tout gagner. C'est vrai que la saison dernière s'est finie de façon un peu amère."

Plutôt que de se focaliser sur les trophées que le Barça n'a pas gagné, la Pulga a voulu revenir sur le championnat, remporté haut la main par les Catalans. "C'est la huitième en onze ans. Pour n'importe quel club, c'est grandiose. Pour celui-ci aussi. Ce que nous avons réalisé est grandiose. Peut-être qu'on ne lui donne pas la valeur qu'elle mérite. Mais c'est une chose difficile à accomplir", a clamé l'Argentin.

Enfin, Messi a abordé la saison à venir. On retrouvera un Barcelone ambitieux sur tous les tableaux, à en croire les dires de Messi. "Nous le savons tous: ce club se bat pour tout gagner. Ce ne sera pas différent cette année. Nous avons beaucoup d'envie, nous sommes impatients. J'espère que vous aussi", a expliqué le N.10 du Barça au public présent au Camp Nou.