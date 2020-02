Dans une interview longue de 40 minutes, Lionel Messi s'est confié sans langue de bois au Mundo Deportivo. Inévitablement, il a parlé d'un éventuel retour de son copain Neymar.

D'ailleurs, au lendemain de la défaite du PSG à Dortmund en Ligue des Champions, l'Argentin a rappelé que le transfert de son copain Neymar en Catalogne était toujours au goût du jour. Très proche du Brésilien, Messi a affirmé que Neymar avait "vraiment hâte de revenir", lui qui était "désolé d'être parti".

"Je l’ai déjà dit de nombreuses fois, au niveau sportif, Neymar est l’un des meilleurs du monde et ça m’enchanterait qu’il revienne. C’est une personne très joyeuse, il a le toujours le sourire, il prend du plaisir sur et en dehors du terrain. Il apporte une joie différente dans le vestiaire", ajoute Messi au Mundo Deportivo.

Néanmoins, le sextuple Ballon d'Or a reconnu qu'il avait été déçu de la manière dont Neymar avait quitté le Barça pour Paris en 2017. Messi avait fait des pieds et des mains pour tenter de convaincre Neymar de rester au Barça. En vain. "On a essayé de le convaincre de ne pas le faire. Mais à la fin, nous voulons tous gagner et avoir les meilleurs joueurs. Nous, les joueurs, autant que les supporters. Comme je l’ai dit, c’est l’un des meilleurs et il nous apportait beaucoup sur le terrain. Mais c’est compréhensible que les gens n’aient pas apprécié son départ par rapport à la manière dont ça s’est passé."

Voilà un bel appel du pied de la part de l'Argentin. Ce dossier devrait inévitablement revenir sur les tables des dirigeants parisiens et catalans durant le prochain mercato estival.